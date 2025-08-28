Sorteggi Champions, le avversarie di Inter, Atalanta, Juve e Napoli e le date del maxi – girone

calcio

Si parte il 16 settembre, la finale a Budapest il 30 maggio 2026

A Montecarlo si sono svolti i sorteggi per la Champions edizione 2025/26. Come si sa anche quest’anno ci sarà la maxiclassifica a 36 squadre con ognuna che affronterà altre 8 squadre. Le prime otto saranno direttamente agli Ottavi, dalla nona alla 24esima spareggeranno per accedere al tabellone finale.

Per le quattro italiane ecco le avversarie in attesa della compilazione dei calendari:

Le avversarie dell’Inter

L’Inter che era inserita nella prima fascia incontrerà in casa il Liverpool, l’Arsenal, lo Slavia Praga e il Karat Alma Ata, e in trasferta il Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid, l’Ajax e l’Union Saint Gilloise.

Le avversarie dell’Atalanta

L’Atalanta trova il Chelsea (C), il Paris Saint Germain (T), il Club Brugge (C), l’Entraicht Francoforte (T), lo Slavia Praga (C), il Marsiglia (T), l’Athletic Bilbao (C) e l’Unione Saint Gilloise (T).

Le avversarie della Juventus

La Juventus trova il Borussia Dortmund (C), il Real Madrid (T), Benfica (C), Villareal (T), Sporting Lisbona (C), Bodo Glimt (T), Pafos (C) e Monaco (T).

Le avversarie del Napoli

Il Napoli avrà il Chelsea in casa, il Manchester City in trasferta, l’Eintraicht Francoforte in casa, il Benfica in trasferta, lo Sporting Lisbona in casa, il Psv Eindhoven in trasferta, il Qarabag in casa, e il Copenaghen in trasferta.

La fase col maxi girone si giocherà in otto giornate:

La Prima 16/18 settembre, la Seconda 30 settembre–1 ottobre, la Terza 21/22 ottobre, la Quarta 4/5 novembre, la Quinta 25/26 novembre, la Sesta 9/10 dicembre, la Settima 20/21 gennaio, la Ottava 28 gennaio.