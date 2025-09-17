Sorteggi Davis, Italia di Sinner pesca l’Austria: la Spagna di Alcaraz solo in finale

tennis

La fase finale in programma a Bologna tra il 18 e il 23 novembre. Azzurri tra i favoriti

Sono stati decisi i quarti di finale della Coppa Davis, con l’Italia che affronterà l’Austria nella fase finale in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. L’avversaria degli azzurri sarà dunque una squadra ostica, pronta a sfidare la nazionale italiana davanti al pubblico di casa.

Il numero 1 austriaco è Filip Misolic che è il numero 92 del mondo, mentre il numero 2 è Sebastian Ofner (140 ATP). Sulla carta un accoppiamento dunque agevole tenuto conto che nel singolare l’Italia ha due giocatori tra i top ten come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Un po’ più impegnativo il doppio dove gli austriaci hanno due giocatori intorno alla posizione N40 ATP.

Nella parte alta del tabellone, insieme a Italia e Austria, si trova anche l’impegnativa sfida tra Francia e Belgio, due squadre di grande tradizione e qualità tennistica con i francesi superfavoriti e dunque probabili avversari dell’Italia.

Nella parte bassa del tabellone, invece, si affronteranno la combattiva Repubblica Ceca contro una sempre temibile Spagna, mentre l’altra sfida vedrà opposti Argentina e Germania.