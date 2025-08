Sorteggio Cincinnati, Sinner-Musetti possibile derby ai quarti

agenzia

Definiti gli accoppiamenti del Master con sette azzurri al via

ROMA, 05 AGO – Riparte da Cincinnati la corsa di Jannik Sinner. Il n.1 del tennis mondiale torna al Master 1000 in programma in Ohio da campione in carica e, nella parte alta del tabellone, esordirà direttamente al secondo turno contro uno tra Vit Kopriva e un qualificato; ai quarti potrebbe incontrare Lorenzo Musetti e in semifinale Fritz. Per gli altri sei azzurri in tabellone, di cui quattro teste di serie e dunque già al secondo turno, Musetti parte con il vincente del match tra Matteo Arnaldi e il francese Bonzi, Flavio Cobolli se la vedrà con un qualificato o Nishioka (JPN), Luciano Darderì incontra il vincente tra Comesana e Munar, mentre Lorenzo Sonego avrà di fronte Bergs o Farnley. Per Mattia Bellucci al primo turno c’è il bosniaco Dzumhur: se passa subito l’ostacolo più grande perché troverebbe Carlos Alcaraz, seconda testa di serie del torneo 1000 americano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA