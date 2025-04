Sorteggio Masters 1000 Montecarlo, Berrettini verso Zverev

agenzia

Sei gli azzurri in tabellone nel torneo nel Principato

ROMA, 04 APR – Sono sei gli italiani in tabellone al Masters 1000 di Montecarlo, al via lunedì prossimo, e il sorteggio li ha divisi equamente, con Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego nel primo quarto, e gli altri tre, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Fabio Fognini, nell’ultimo spicchio del tabellone. Musetti affronterà un qualificato, così come Cobolli e Berrettini, mentre Sonego se la vedrà con lo spagnolo Martinez, Arnaldi con il francese Gasquet e Fognini con l’argentino Cerundolo. Il romano potrebbe affrontare Alex Zverev, favorito n.1 del torneo, al secondo turno e avere un derby con Musetti al terzo, mentre Fognini rischia di affrontare Carlos Alcaraz al secondo turno. Quanto alle altre teste di serie, Novak Djokovic attenderà l’esito del match tra Wawrinka e Tabilo, il russo Daniil Medvedev affronterà il connazionale Khachanov. Andrei Rublev se la vedrà al secondo turno con Gael Monfils.

