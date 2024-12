Sorteggio Mondiale 2026: ecco quali le potenziali avversarie dell’Italia

a zurigo

Sorteggiati a Zurigo i gironi per le qualificazioni ai Mondiali 2026 per le europee, e la complicazione per l’Italia è che sarà sorteggiata in due possibili gironi, a seconda del risultato del quarto di Nations League contro la Germania.Gli azzurri saranno nel gruppo A di qualificazione al Mondiale, con quattro squadre (con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo), se batteranno la Germania; saranno invece nel gruppo I (con Norvegia, Israele, Estonia, Moldova), con cinque nazionali, se perderanno il quarto di Nations League.

