Soulè ‘la Roma un sogno, De Rossi mi aiuterà tanto’

agenzia

L'argentino: "Contento, quello che volevo di più era essere qui"

ROMA, 30 LUG – “Sono veramente contento. Ringrazio la famiglia Friedkin, che ha fatto di tutto per portarmi. È un sogno per me essere qua. Mi hanno voluto, come anche io ho voluto essere qui. Quello che volevo di più era restare in Italia e venire alla Roma. L’entusiasmo dei tifosi? È stato bellissimo, non me l’aspettavo. Sapevo che c’era un po’ di gente, però non così. Non me lo sarei mai immaginato in vita mia”. Sono queste le prime parole da giocatore della Roma di Matias Soulè, nuovo attaccante giallorosso, rilasciate ai canali ufficiali del club. Poi, sulla possibilità di essere allenato da Daniele De Rossi, l’argentino sottolinea come “vedevo l’anno scorso la squadra come giocava, come l’ha cambiata da quando è arrivato. È stato veramente incredibile. Allenarmi con lui, che ha giocato anche in Argentina, che parla un po’ di argentino e capisce bene tutte le cose, mi servirà tanto”, mentre sulla presenza di Dybala ammette che “ogni giorno parlavamo di più e lui mi diceva: ‘Dai, ti aspetto qua. Ho il posto libero per te'”. Infine un pensiero sulle responsabilità di giocare in una grande piazza come Roma: “Se sono più apprezzato, mi piace di più. Dovrò dimostrarlo in campo, ripagare la fiducia, anche dei tifosi”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA