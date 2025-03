Sozza,’ci ferisce quando non si crede a buona fede dell’arbitro’

agenzia

'Uniformità di giudizio difficile, ci sono mille sfaccettature'

MONTECATINI TERME, 18 MAR – “Cosa ci ferisce? Quando non si crede alla buonafede di un arbitro. A dire la verità, per fortuna è un aspetto che sta venendo meno perché abbiamo una credibilità strutturale. Quando si pensa a chissà quale motivo dietro a una decisione dell’arbitro rimane un po’ di rammarico. Lavoriamo perché le partite si svolgano nella massima regolarità”. Lo dice, a Sky Sport a margine del Premio Maestrelli a Montecatini Terme, l’arbitro Simone Sozza, il quale poi sottolinea che “l’uniformità di giudizio è difficile, siamo un gruppo di uomini che va in campo per prendere la miglior decisione possibile. Non sempre uniformarsi su un singolo episodio è simile, anche perché ci sono ogni volta mille sfaccettature diverse. Non è questione di interpretazione delle regole, a volte gli episodi vengono visti in un modo o nell’altro”. Ma sui falli di mano come funziona? “Parlarne qui non è la sede più opportuna – risponde Sozza -. Capiamo che l’interpretazione sui falli di mano sia tra le più difficili da leggere, storicamente, ma abbiamo le linee guida sulle quali ci basiamo. La pressione? Normale e giusto che ci sia, affrontiamo sfide importantissime e fa parte del mestiere. La bravura sta nel gestirla”.

