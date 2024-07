Le catanesi Fiamingo e Santuccio spadiste d’oro con Rizzi e Navarria: battuta la Francia a Parigi

Olimpiadi

Giornata trionfale per le ragazze del ct Dario Chiadó: ai quarti battute le egiziane (39-26), in semifinale é arrivata la larga vittoria contro la Cina (45-24)

L’Italia della spada femminile ha vinto la medaglia d’oro nel torneo a squadre nei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le azzurre Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Mara Navarria hanno battuto la Francia 30-29 grazie all’ultima stoccata della stessa Santuccio. Giornata trionfale per le ragazze del ct Dario Chiadó: ai quarti battute le egiziane (39-26), in semifinale é arrivata la larga vittoria contro la Cina (45-24). La medaglia di bronzo é stata vinta invece dalla Polonia che ha battuto la Cina 32-31. Seconda medaglia consecutiva per la spada femminile a squadre, bissato il bronzo ottenuto alle Olimpiadi di Tokyo mentre per la scherma é la terza medaglia dopo l’argento di Filippo Macchi nel fioretto e il bronzo di Luigi Samele nella sciabola.

Terzo oro per l’Italia? «Si, terzo oro e un bronzo per Greg. Ho saputo adesso. Sono superfelice»: dopo la conquista dell’oro nella spada donne a squadre al Grand Palais, Rossella Fiamingo ha esultato così perla vittoria delle azzurre, aggiungendo alla serata magica il bronzo del fidanzato, Gregorio Paltrinieri, negli 800 stile libero. «Siamo felicissime, incredule, ma ce lo meritavamo – ha aggiunto Fiamingo, all’ANSA – Sapevamo che potevamo farcela ma poi tra il dire e il fare, c’è di mezzo il…Grand Palais!”