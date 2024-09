Spagna: Barcellona ne fa 7 al Valladolid di Ronaldo

agenzia

Tripletta di Raphinha, blaugrana primi a punteggio pieno

BARCELLONA, 31 AGO – Il Barcellona di Hansi Flick è un rullo compressore e va al riposto per la pausa delle nazionali a punteggio pieno, 4 vittorie in altrettante partite della Liga. Oggi i blaugrana hanno travolto per 7-0 la matricola Valladolid del patron Ronaldo Fenomeno. A segno Raphinha (tripletta), Lewandowski, Koundé, Dani Olmo e Ferran Torres, mentre Yamal si è ‘limitato’ a servire due assist. Nelle altre partite di oggi, successo dellì’Atletico Madrid per 1-0 (gol di Correa) sul campo dell’Athletic Bilbao, mentre tra Valencia e Villarreal è finita 1-1. Vince l’Espanyol (l’ex romanista Kumbulla di nuovo titolare e fra i migliori in campo) per 2-1 sul Rayo Vallecano, con rete decisiva di Veliz al 96′, mentre per il Maiorca c’è il successo esterno, 0-1, a spese del Leganes. Domani sera (alle 21.30) scenderà in campo che il Real Madrid che al Bernabeu riceverà la visita del Betis.

