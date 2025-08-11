Spagna: Bermudez nominata ct della nazionale femminile

agenzia

Ex giocatrice del Barcellona in precedenza aveva allenato l'U.23

(v. ‘Calcio: Spagna cambia…’ delle 14:28) (ANSA-AFP) – MADRID, 11 AGO – La Federcalcio spagnola ha annunciato la nomina di Sonia Bermudez come nuova allenatrice della nazionale femminile. L’ex giocatrice del Barcellona, che in precedenza aveva allenato l’Under 23, succede a Montse Tomé, il cui contratto non è stato rinnovato dalla RFEF poche settimane dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Euro 2025, contro l’Inghilterra. Tomé, ex assistente di Jorge Vilda, aveva preso le redini della nazionale spagnola nel settembre 2023, quando quest’ultimo è stato licenziato per aver sostenuto l’ex presidente della RFEF Luis Rubiales, che da allora è stato multato di 10.800 euro per aver aggredito sessualmente la giocatrice Jenni Hermoso. (ANSA-AFP).

