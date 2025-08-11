Spagna cambia, Tomè non allenerà più nazionale femminile

agenzia

Contratto non rinnovato alla ct, Bermudez o Iterregui in pole

ROMA, 11 AGO – Montse Tomé non guiderà più la nazionale di calcio femminile spagnola. Dopo due anni si conclude l’avventura della ct a cui il direttivo della Federazione iberica ha deciso di non rinnovare il contratto, in scadenza il 31 agosto. In corsa per prendere il posto in panchina ci sarebbero Sonia Bermúdez e Iraia Iturregui. Tomé ha assunto la guida della Spagna nel settembre 2023, diventando la prima donna a ricoprire questo incarico nel paese iberico: già vice allenatrice dello staff tecnico di Jorge Vilda ai Mondiali in Nuova Zelanda,è diventata ct nel periodo dello scandalo Rubiales che aveva portato alle dimissioni dello stesso presidente federale. In questi due anni, la nazionale spagnola ha vinto la Nations League, si è classificata quarta alle Olimpiadi di Parigi e ha raggiunto la finale degli Europei il 27 luglio, dove ha perso ai rigori contro l’Inghilterra.

