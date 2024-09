Spagna: denunciato tifoso per insulti razzisti a Nico Williams

agenzia

Verso il calciatore dell'Athletic Bilbao a Metropolitano Madrid

MADRID, 03 SET – Un tifoso è stato denunciato dalla Procura di Madrid per insulti razzisti contro il calciatore dell’Athletic Club di Bilbao, Nicholas Williams Arthuer, durante una partita nello stadio Metropolitano di Madrid. I fatti risalgono allo scorso 27 aprile, durante una partita di Liga allo stadio madrileno, quando il calciatore della nazionale spagnola e dell’Athletic Bilbao fu costretto a sopportare ogni genere di insulti da parte di tifosi dell’Atletico di Madrid, dei quali uno è stato identificato e ora denunciato dalla Procura. Secondo la ricostruzione della Procura, al minuto 36 della partita, quando il calciatore si apprestava a una rimessa in gioco, “con evidente disprezzo del colore nero della pelle di questi” sono ‘piovuti’ dagli spalti una serie di insulti razzisti Con le grida ripetute dei suoni “uh, uh, uh, uh, una onomatopeia che – segnala il Pm – imita il suono delle scimmie”. Un verso già emesso in diverse occasioni in altri stadi da ultras di vari paesi “per offendere pubblicamente sportivi per il colore della loro pelle”, rileva il magistrato, che ipotizza per il presunto responsabile un reato di lesa dignità. L’indagine, avviata a maggio, ha portato per ora all’identificazione di uno dei presunti responsabili, grazie alle immagini dei video delle telecamere di vigilanza cedute dall’Atletico Madrid. Ma potrebbe avere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

