Spagna: l’Oviedo torna nella Liga dopo 24 anni

agenzia

Battuto 3-1 il Mirandés del tecnico italiano Alessio Lisci

ROMA, 21 GIU – 24 anni dopo la sua ultima apparizione, l’Oviedo torna in Liga, la massima serie spagnola. La squadra asturiana ha conquistato la promozione battendo per 3-1 dopo i tempi supplementari il Mirandés, squadra sorpresa di questo torneo di ‘Segunda’ e allenata dall’italiano Alessio Lisci, nella finale di ritorno della doppia sfida che metteva in palio un posto nella Liga 2025-’26. All’andata aveva vinto il Mirandés per 1-0. Decisivo per l’Oviedo il contributo del 40enne centrocampista Santi Cazorla, autore di una delle reti di oggi.

