Spagna, Luis de la Fuente resta ct fino al 2028

agenzia

Guiderà la "Roja" nel Mondiale in Usa, Canada e Messico

ROMA, 27 GEN – Luis de la Fuente ha prolungato di due anni il contratto come commissario tecnico de ‘La Roja’, fino al 2028. Lo ha annunciato la Federcalcio spagnola. Vincitore dell’Europeo 2024 la scorsa estate, Luis de la Fuente, in carica dalla fine del 2022, è ora legato alla nazionale maschile spagnola di calcio fino alla conclusione di Euro 2028, che si svolgerà tra Regno Unito e Irlanda. Il 63enne allenatore guiderà la “Roja” – se si qualificherà – alla prossima Coppa del Mondo, che si svolgerà nell’estate 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. “Mi piace la pressione, sono esigente con me stesso e non ho paura di buttarmi se sono convinto di qualcosa – ha commentato De la Fuente in conferenza stampa – Continuerò a percorrere la stessa strada che ci ha portato fin qui, cercando di migliorare e crescere. Nella Federazione mi sento a casa, non ho mai preso in considerazione altre opzioni”.

