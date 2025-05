Spagna, per l’Atletico ko indolore contro l’Osasuna

agenzia

I baschi vincono 2-0 con le reti di Catena e Budimir

ROMA, 15 MAG – Fuori dalla corsa per il titolo, l’Atletico Madrid ha subito la sesta sconfitta stagionale contro l’Osasuna (2-0), a Pamplona, ;;durante la 36ª giornata della Liga. I Colchoneros (3/i con 70 punti), colti di sorpresa due volte dal difensore spagnolo Alejandro Catena (25′) e dall’attaccante croato Ante Budimir (82′), a due giornate dalla fine della Liga non possono più raggiungere il Real (2/o a 78 punti), ma sono matematicamente sicuri di giocare la Champions League la prossima stagione, arrivando almeno quinti. Il club basco (nono con 48 punti) resta ben posizionato per assicurarsi la qualificazione alla Conference League, a pari merito con il Rayo Vallecano e appena davanti al Maiorca.

