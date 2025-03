Spagna: sfide da derby, bene il Real, piange l’Atletico

agenzia

Getafe stende Simeone. Rayo ko con Vinicius. Bilbao-Maiorca 1-1

ROMA, 09 MAR – In attesa del ritorno della stracittadina di Champions di mercoledì prossimo, oggi a Madrid, tra città e area metropolitana, era un altro giorno di derby, con il Getafe impegnato contro l’Atletico e il Real che ospitava al Bernabeu il Rayo Vallecano. E’ andata male a Simeone e bene ad Ancelotti, con l’Atletico che va in vantaggio a 15′ dalla fine con un rigore di Sorloth e poi viene beffato dalle reti all’88’ e al 92′ di Arambarri. Mbappé e Vinicius assicurano invece al Real una vittoria per 2-1 ottenuta con il minimo sforzo e con troppi rischi corsi nel finale. Va detto comunque che anche Batlla, portiere argentino del Rayo, è stato uno dei portagonisti del match. Ora in classifica il Real Madrid ha raggiunto al comando della classifica il Barcellona, che ieri non ha giocato per la morte del suo medico sociale. L’Atletico Madrid è terzo con 56 punti e a -1 dalla coppia di testa. Al quarto posto c’è l’Athletic Bilbao che, in attesa di ospitare la Roma giovedì prossimo in Europa League , oggi ha pareggiato in casa 1-1 con il Maiorca. A segno Nico Williams nella ripresa appena due minuti dopo il vantaggio degli ospiti con Raillo.

