Spagna: Sorloth ne fa 4 al Real, Cadice retrocede

Al 'Ceramica' impresa del bomber del Villarrel, ma finisce pari

MADRID, 19 MAG – La penultima giornata de LaLiga ha emesso gli ultimi verdetti. Così in zona retrocessione il verdetto ‘condanna’ il Cadice, che contro il Las Palmas non va al di là dello 0-0 e, in virtù del pareggio del Maiorca, 2-2 con l’Almeria, è la terza e ultima squadra retrocessa in seconda divisione. Il Barcellona batte 3-0 il Rayo Vallecano (doppietta di Pedri e gol di Lewandowski) e mantiene il secondo posto: il Girona rimane a quattro punti nonostante il successo per 3-1 sul campo del Valencia. Si è decisa anche la lotta per l’Europa: la Real Sociedad va a vincere 2-0 sul campo del Betis Siviglia e raggiunge i ‘cugini’ baschi dell’Athletic Bilbao in Europa League, mentre proprio il Betis giocherà la Conference. Fuori da tutto il Villarreal, che rimonta il Real Madrid nello spettacolare 4-4 dell’Estadio de la Ceramica: grande protagonista Sorloth, autore di un poker e ora Pichichi del campionato, con 23 reti e davanti a Dovbyk del Girona che è a quota 21 e Bellingham del Real terzo a 19.

