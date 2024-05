Spagna: Valladolid torna nella Liga con un rigore al 97′

agenzia

Sorride Ronaldo Fenomeno,è ancora lui l'azionista di maggioranza

ROMA, 26 MAG – A un anno dalla retrocessione in Serie B, il Valladolid del patron Ronaldo Fenomeno (azionista di maggioranza del club) torna nella Liga e lo fa con una giornata d’anticipo sulla fine della ‘Segunda Division’. Il modo in cui ha ottenuto la promozione è stato rocambolesco: impegnato in casa contro il Villarreal B, all’86’ era sotto per 1-2, ma con due reti nel recupero è riuscito a ribaltare la situazione. A segno Meseguer al 91′ e Sylla al 97′ su rigore concesso solo dopo il ricorso al Var, che ha individuato un ‘mani’ nell’area del Villarreal B. A fine partita festa in campo con la presenza anche di Ronaldo che ad aprile, dopo aver venduto l’altro club di cui era proprietario, il brasiliano Cruzeiro, non aveva escluso di fare lo stesso con il Valladolid nei mesi a venire.

