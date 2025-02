Spagna; vincono il Barcellona e l’Atletico Madrid

agenzia

Fair Play Simeone 'c'era rigore per il Valencia, non capisco...'

ROMA, 23 FEB – Il Barcellona vince per 2-0, con reti di Dani Olmo e Ferran Torres, sul campo del Las Palmas e rimane in vetta alla classifica della Liga, con contro-sorpasso ai danni dell’Atletico Madrid, che in precedenza, sempre oggi, aveva vinto 3-0 sul campo del Valencia, con doppietta di Julian Alvarez e gol di Correa. Ora il Barça ha 54 punti contro i 53 dell’Atletico, mentre il Real, che ne ha 51, giocherà domani contro il Girona. Nel dopopartita della sfida di Valencia, il tecnico dellì’Atletico Diego Simeone fa sfoggio di fair play dicendo che “mi hanno fatto vedere l’immagine del rigore chiesto dal Valencia, in effetti Galan ha colpito la palla con la mano, è un rigore come quello che abbiamo visto agli Europei. Non ci capisco più niente. Var, non Var, spero che ci sia più chiarezza per tutti. Un giorno è rigore e altre volte no, spero che ci sia uniformità di giudizio per tutte le squadre”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA