Spagna:Vazquez ‘ha ragione Ancelotti,nostra opinione conta zero’

agenzia

Esterno Real 'Difficile preparare partita in queste condizioni'

ROMA, 04 NOV – “Se noi calciatori abbiamo pensato di chiedere all’Uefa di non giocare? Il nostro tecnico (Ancelotti ndr) ha ragione, la nostra opinione conta zero ora. Noi cerchiamo di essere professionisti e fare ciò che ci viene chiesto di fare”. Così Lucas Vazquez, uno dei capitani del Real Madrid, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan, ha parlato delle polemiche sul mancato stop al campionato spagnolo dopo il disastro di Valencia. Ma perché non ci si è voluti fermare, per via dei calendari calcistici fin troppo intasati? “Ci sono tante cose da considerare – la riposta di Vaazquez -. La comunicazione è complicata. Il calcio è un’industria, noi siamo gli attori principali di questa industria ma abbiamo poco potere, possiamo solo fare quello che ci chiedono di fare”. “Noi siamo tristi per tutto quello che è successo e per come si sono sviluppate le cose – dice ancora -. E’ il momento di cercare di aiutare chi sta male, poi ragioneremo su come sono andate le cose”. Come si sente, da cittadino, Lucas Vazquez? “Io sono triste per quello che è successo. Ci sono immagini dure. Abbiamo sofferto per quello che è successo, vedere tanta gente che ha perso tutto è difficile da spiegare. Io penso solo ad aiutare, qui non è il momento e il luogo per parlare di politica. Ma certo è complicato preparare una partita in queste condizioni”.

