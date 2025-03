Spalletti chiama Bellanova, ora gli azzurri sono 26

agenzia

Il ct chiama l'esterno dell'Atalanta, che si aggregherà domani

ROMA, 18 MAR – Da domani, l’esterno dell’Atalanta Raoul Bellanova si aggregherà al gruppo degli azzurri in ritiro presso il Centro Sportivo dell’Inter di Appiano Gentile in vista della sfida con la Germania per i quarti di finale di Nations League. Lo rende noto la Figc sul proprio sito. Con il giocatore della Dea, diventano 26 i convocati del ct Luciano Spalletti per il doppio impegno dei prossimi giorni.

