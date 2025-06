Spalletti, con la Norvegia è la partita più importante

agenzia

'Ci può portare ai Mondiali, avremo tutta la voglia possibile'

ROMA, 05 GIU – “Noi abbiamo fatto delle cose molto buone dopo gli Europei, per cui si va a tentare di ripetere qualcosa che conosciamo. Ma poi siamo sicuri di avere l’estro e la volontà di tirare fuori qualcosa dal cilindro”. Così, dai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti sulla partita di domani contro la Norvegia, impegno fondamentale delle qualificazioni al prossimo Mondiale. “Con la Norvegia è la partita più importante, perché è quella che ci può portare ai Mondiali – dice ancora il ct azzurro -. Si va a giocarla con tutta la voglia possibile, pur sentendo un po’ di tensione per quella che è l’importanza e la bellezza della gara, perché ti vai a giocare qualcosa di unico”. Vista l’emergenza in difesa, chi giocherà accanto a Di Lorenzo e Bastoni? “Ho già scelto – risponde Spalletti – , ci può giocare lo stesso Bastoni, Coppola o Rugani. E a proposito di Rugani, l’ho seguito durante la stagione, con Farioli ci siamo sentiti spesso e me ne ha parlato benissimo, oltre a dirmi che il sogno del giocatore era di tornare in nazionale”. Una battuta sulla formazione: “chi non gioca ora, giocherà l’altra. Poi i calciatori più forti a volte vengono impiegati nelle fasi finali della partita perché è lì che si decidono le sfide”.

