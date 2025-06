agenzia

'Non avrei mollato, ma esonero è e prendo atto'

ROMA, 08 GIU – “Domani vado in panchina, poi risolveremo il contratto”. Cos’ Luciano Spalletti in conferenza stampa a Coverciano alla vigilia della partita con la Moldova. “Io non avevo nessuna intenzione di mollare, ma esonero è per cui devo prenderne atto” ha aggiunto il ct azzurro.

