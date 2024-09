Spalletti ‘essere ct dell’Italia è un’emozione permanente’

agenzia

'Ho sempre sognato di essere in questa posizione'

ROMA, 13 SET – “Essere ct della nazionale per me è un’emozione permanente”. Così detto Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, durante l’evento a Villa Madama per il lancio della della Prima Edizione della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”. “In famiglia mi dicono che sia troppo, ma io vado a letto con quel pensiero e mi ci risveglio – ha aggiunto -. Mi vedo come una persona che deve far trasparire l’impegno quotidiano per questo sport”. E poi ancora: “Io ero il bambino che oggi ritrovo al rientro in hotel o scendendo dal pullman della nazionale, che ci aspetta lì con sole e pioggia. So quindi cosa si aspettano quei bambini, perché vivo le stesse emozioni di quando ero piccolo. Ho sempre sognato di essere in questa posizione e non mi riesce da prendere con tranquillità ed equilibrio, ma strada facendo ho imparato delle cose”.

