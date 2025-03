Spalletti ‘gol incredibile? Cosi’ impariamo…’

agenzia

Ct: 'primo tempo in balia, nel secondo Italia vera'

ROMA, 23 MAR – “Nel primo tempo siamo stati in balia della Germania, nel secondo si e’ vista l’Italia vera, quella che tutti si aspettano”. Cosi’ a caldo Luciano Spalletti commenta il 3-3 in casa della Germania. Il ct, ai microfoni Rai, ha poi parlato del secondo gol subito da Musiala a porta vuota su angolo, con tutti gli azzurri che parlavano tra loro. “Meglio aver subito gol: avevamo parlato di quel pericolo, cosi’ almeno ci rendiamo conto che non sono solo parole, ma e’ la realtà…”. “Ora – l’analisi di Spalletti – dovremo fare valutazioni su quello che e’ successo”. Nel primo tempo, ha spiegato il ct “siamo stati poco determinati nel fare gioco, sia a livello individuale sia collettivo. Poi abbiamo preso coscienza e abbiamo fatto vedere l’Italia che tutti si aspettano”. Spalletti non e’ voluto entrare nel merito del rigore concesso da Marciniak e poi revocato al Var (“da qui non lo vedo, e non voglio accendere queste polemiche”) ma elogia la sua squadra “per il forcing finale, nel quale avremmo meritato piu’ fortuna”. Tutto diverso nel primo tempo, quando “non siamo riusciti a gestire neanche un pallone, e finchè non sono riuscito a parlare con loro nell’intervallo, eravamo in balia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA