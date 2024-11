Spalletti “il calcio è uno sport serio, può aiutare tanto”

agenzia

Il ct rilancia poi un appello a rifare gli stadi in Italia

FIRENZE, 11 NOV – Il calcio può fare qualcosa in un momento così tragico per il mondo, fra guerre, conflitti, disastri ambientali. Lo ha dichiarato il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, parlando a Coverciano nel primo giorno di raduno per le gare di Nations League contro Belgio e Francia. “Possiamo far vedere che siamo persone sensibili e disponibili ad aiutare in qualsiasi modo chi ha bisogno, e nei comportamenti dobbiamo non essere troppo superficiali né viziati – sottolinea – perché in tal modo rischieremmo di allontanare la passione che ci gira attorno, bisogna impegnarsi profondamente perché il calcio è uno sport molto serio, potremmo usarlo anche per altri fini”. Il ct ne ha poi approfittato per lanciare di nuovo un appello per rifare gli stadi italiani: ”So che non ci incastra nulla ma voglio dirlo ancora una volta, non possiamo più vedere certi impianti, all’estero si vedono partite in stadi bellissimi. Dobbiamo metterci al passo con gli altri non solo nel calcio giocato ma anche nelle strutture, il calcio è un viatico importante per altre aperture e altri sbocchi”. Infine Spalletti ha riservato un applauso alla campionessa paralimpica Ambra Sabatini, presente in Aula Magna per un evento Adidas: ”Da un’atleta come lei c’è da prendere tutto, basta conoscere la sua storia, la sua determinazione è un esempio, ha deciso di ribaltare tutto e diventare campionessa”.

