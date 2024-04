Spalletti in tribuna a Empoli, selfie con tifosi Napoli

agenzia

Tutti in coda per avere una foto col ct dell'Italia

EMPOLI (FIRENZE), 20 APR – Il ct della nazionale italiana, Luciano Spalletti, è spesso presente al ‘Castellani’ di Empoli per assistere alle gare di Serie A abitando a pochi chilometri di distanza, a Montaione. Anche oggi pomeriggio è in tribuna per assistere alla gara fra Empoli e Napoli, due sue ex squadre. L’allenatore del terzo scudetto partenopeo, considerato un vero e proprio idolo dalla tifoseria napoletana, per una buona mezz’ora, prima dell’inizio della partita, si è sottoposto a una processione di tifosi ospiti che a decine gli hanno chiesto un selfie col cellulare. Con molta pazienza Spalletti ha concesso la foto a chi gliel’ha chiesta. In tribuna si era creata una vera e propria fila per l’attesa.

