Spalletti ‘like Mancini su Acerbi? Gli avranno rubato telefono’

agenzia

Il ct: 'Giocatore poi mi spiegherà dove ho mancato di rispetto'

ROMA, 05 GIU – “Acerbi poi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto, e gli dirò quello che penso sul rispetto a me e alla nazionale”. Così Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky alla vigilia di Norvegia-Italia valida per le qualificazioni mondiali, è tornato sulla polemica scatenata dal rifiuto alla nazionale del difensore dell’Inter. Acerbi aveva detto no all’azzurro in un post sui social che ha raccolto anche il like dell’ex ct Roberto Mancini. “Non scherziamo, io penso che gli avranno rubato il telefono – dice l’allenatore dell’Italia – e gli stanno mettendo like per fargli fare brutta figura, può succedere, i cellulari vengono hackerati. Penso sia andata cosi, non non vorrei pensare diversamente”.

