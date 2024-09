Spalletti ‘Maldini e Fazzini bei giovani, pronti ad accoglierli’

agenzia

Ct azzurro: 'Tornerò contento quando vedrò la gente sorridere'

ROMA, 10 SET – “Maldini e Fazzini sono due giovani molto interessanti. Abbiamo bisogno di calciatori qualitativi e continuativi, che sappiano rimanere sempre dentro la partita. Non abbiamo più giocatori delegati a un compito preciso, bisogna saper fare un po’ tutto. Siamo una squadra totale, che vuole far bene e si vuole aiutare. Quelli che si mettono in mostra siamo disponibili ad accoglierli a braccia aperte”. Dopo la doppia vittoria su Francia e Israele, il ct della nazionale Luciano Spalletti guarda ai prossimi impegni e alla ricostruzione dell’Italia. La ripresa dopo il flop agli europei e un’estate complicata alle spalle. “Brutti pensieri finiti? Mah, quando incontrerò la gente e la vedrò sorridere, diventerò anch’io più contento” ha detto il tecnico degli azzurri al Gr Rai.

