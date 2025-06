Spalletti ‘Ranieri ct? Tifo per chi verrà scelto,non come altri’

agenzia

Tecnico esonerato: 'Non so se sarà lui, ma ha grandi qualità'

ROMA, 09 GIU – “Ranieri ct? Non lo so però è una persona ed un professionista che ha girato il mondo, è equilibrato ed ha fatto vedere anche quest’anno con la Roma le sua qualità di subentrare e di saper toccare subito i tasti giusti. Se fosse lui, sarò lì a fare il tifo per lui. La Federazione saprà scegliere la persona giusta. Gli auguro tutto il bene possibile. Io non sono fatto come tanti altri…”. Così il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, dopo l’esonero annunciato torna a parlare in una intervista realizzato da Alessandro Antinelli per RaiSport. “Non lo so cosa farò, ci sta tutto. Io ho bisogno di lavorare a modo mio – ha aggiunto -. Una cosa la farò: farò il tifo per la persona che mi succederà. Riprendetevi quello che ho detto di Mancini, della nazionale forte che ho ereditato da lui. Chi verrà dopo di me spero che faccia molto meglio di me e che vada al Mondiale. Se fossi rimasto, è perché credevo di andare al Mondiale. C’è stato un risultato brutto in Norvegia, ma tutto il tempo per rimediare o per farlo nei playoff”, ha aggiunto Spalletti.

