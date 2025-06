Spalletti, resto convinto che Italia arriverà al Mondiale

agenzia

'L'ormai ex ct 'però i giocatori sono sotto livello, e di molto'

ROMA, 08 GIU – “Io ero convinto di poter arrivare al Mondiale… E ne resto convinto, questa Nazionale può arrivarci. Non mi crolla il mondo addosso quando si perdono certe partite, ci sono dei paletti”. Nonostante gli sia stato comunicato l’esonero da ct azzurro, Luciano Spalletti rimane convinto che l’Italia l’anno prossimo giocherà il Mondiale in Canada, Usa e Messico. “Però i giocatori sono sottolivello e di molto – precisa – perché questi sono giocatori forti. A queste partite siamo arrivati con il fiato lungo, ma rimuginare sul passato è altro tempo perso, si guarda avanti sempre. Sul passato non ci si può mettere mano”. “Ho creato dei problemi al movimento coi miei risultati – aggiunge -, io ero convinto di poter fare diversamente ma non ci sono riuscito. Sono deluso di me stesso”. Una battuta sulla sfida di domani contro la Moldavia: “io amo questa maglia, i calciatori che ho allenato, e domani sera chiederò loro di dimostrare tutto ciò che hanno.

