Spalletti, strafelici per Sinner n.1, più meritato di così

Il ct azzurro: 'stracomplimenti, gli si dice tutti bravo'

ROMA, 04 GIU – “Siamo i più felici di tutti per un numero uno al mondo”. Nel dopo partita di Italia-Turchia a Bologna, Luciano Spalletti, si congratula con Jannik Sinner per la coquista della del numero 1 della classifica Atp. “Ha la qualità di mettere a disposizione della sua professione qualsiasi momento di vita – aggiunge il ct azzurro – gli si dice tutti bravo. Stracomplimenti, più meritato di questo credo non ci sia possibilità”.

