Spalletti? Tanti infortuni perché si gioca troppo? Niente alibi

Il ct, club che hanno rose ampie hanno per questo tanti impegni

FIRENZE, 07 OTT – ”I troppi infortuni causati dal fatto che si gioca troppo? Per me non è così, bisogna essere attrezzati per giocare molto. E quando non arrivano i risultati non si deve dire che è colpa delle riserve. Se continuiamo a ragionare così si finisce per restare attaccati a degli alibi”. Lo ha detto Luciano Spalletti parlando a Coverciano dove la Nazionale si è radunata per gli impegni di Nations League contro Belgio e Israele. “Bisogna tener conto anche degli avversari, però si può giocare spesso e continuare a fare un calcio di alto livello”, ha aggiunto il ct azzurro precisando poi che ”ci sono squadre che non hanno 25 giocatori come altre ma quelle che li hanno, come Inter, Milan o Juventus, hanno la possibilità di giocare tanto proprio perché hanno una rosa ampia”.

