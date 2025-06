Spalletti ‘tradito?’ commosso lascia la conferenza stampa

agenzia

Il ct esonerato ha chiuso così, andando via scuotendo la testa

ROMA, 08 GIU – Ha interrotto la conferenza stampa commosso, con gli occhi lucidi. Così Luciano Spalletti ha concluso anticipatamente l’incontro con i cronisti in aula magna, in cui aveva annunciato di essere stato sollevato dall’incarico di ct dal presidente federale Gabriele Gravina. Alla domanda se si è sentito tradito da qualcuno o qualcosa, è rimasto zitto, ha preso una pausa. Poi ha detto: “Tradito?”. Ha scosso la testa, ha quindi elencato i nomi dei suoi più stretti collaboratori, poi si è alzato e a capo chino ha lasciato la sala, presente anche Gravina che non ha parlato e ha seguito Spalletti, mentre i cronisti presenti salutavano l’ormai ex ct con un applauso.

