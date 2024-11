Spalletti, una serie A competitiva fa bene anche alla Nazionale

agenzia

Vediamo tante gare tirate, ho fatto i complimenti ai giocatori

FIRENZE, 11 NOV – ”Ai ragazzi stamattina ho fatto i complimenti per come stanno disputando la stagione, stanno mettendo in mostra un buon calcio e c’è questa competitività che fa bene un po’ a tutti”. Luciano Spalletti non ha nascosto la sua soddisfazione per questo campionato che dopo le prime 12 giornate vedono le prime sei squadre racchiuse in due punti, dal Napoli capolista con 26 punti ad Atalanta, Fiorentina, Lazio e Inter a quota 25 punti, dietro la Juventus a 24. ”Si stanno vedendo bellissime partite, molto tirate dal punto di vista agonistico, molte incerte, come ieri sera Inter-Napoli – ha aggiunto il ct azzurro parlando a Coverciano -. E poi si vedono squadre di livello un po’ più basso che danno filo da torcere a quelle più attrezzate. Questo fa crescere il movimento e permette a noi della Nazionale di prendere più calciatori”.

