Spalletti,ho chiesto ai ragazzi di farmi uscire con una vittoria

agenzia

'C'è un po' dispiacere,credo che questo gruppo vada al Mondiale'

ROMA, 09 GIU – “Riunione tecnica bellissima, la dovevo fare perfetta e c’è un po’ di dispiacere di lasciarsi, viene molto profonda e c’è del cuore dentro. Ho chiesto di farmi uscire con una vittoria, può essere stimolante che mi vogliano fare questo regalo”. Così il ct azzurro, Luciano Spalletti, prima di Italia-Moldavia a Reggio Emilia. “Atmosfera normalissima – aggiunge il tecnico, che guiderà da esonerato la sua ultima partita con la Nazionale – di un ambiente e di un gruppo dove ci si trova bene a stare insieme e si fanno le cose con più dispiacere senza essere menefreghisti, ci si racconta la verità, si ha chiarezza, si è avuto un rapporto intenso e si arriva al momento che va detto quello che abbiamo detto”. “Risultati sono quelli, ho tentato ma non sono riuscito. Non sono stato fortunato negli episodi, a Roma vincevano 2-0 e abbiamo pareggiato – ricorda il Ct -, gli infortuni tutti insieme e nello stesso ruolo… Credo che questo gruppo vada al mondiale? Se non do le dimissioni è perché lo credo, chiaro che viste le valutazioni io sono fuori ma il gruppo rimane lo stesso e le mie idee pure”.

