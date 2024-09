Spalletti,non ci sono Totti e Baggio,ma altri per far differenza

agenzia

Il Ct azzurro: abbiamo ritrovato un Tonali nuovo, sa fare tutto

ROMA, 08 SET – “Come vede il futuro? Sento discorsi contrastanti su questa Nazionale. Parto dal pensiero che una Nazione come l’Italia avrà sempre venti giocatori per fare una squadra forte, indipendentemente dal periodo storico”. Così il ct azzurro Luciano Spalletti alla vigilia di Israele-Italia per la seconda giornata della fase a gironi della Nations-League. “Poi dovremo essere bravi a capire i momenti. In questo attuale, per esempio – aggiunge Spalletti – magari non abbiamo un vero purosangue come i Baggio, Totti o Del Piero; ma ne abbiamo tanti che sanno fare molte cose: sanno adattarsi, tornare a un calcio di sentimento. E si può fare la differenza anche così. Con la Francia siamo stati dei fratelli che hanno formato una squadra”. Tonali, come l’ha ritrovato? “Eravamo tutti a braccia aperte ad accoglierlo. Per noi è un calciatore importante viste le sue qualità. Abbiamo ritrovato un Tonali nuovo, voglioso di far vedere le sue doti. Ha la capacità di aiutare tutti in campo, perché sa fare tutto. E tutti gli vogliono molto bene”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA