Spike Lee e il tifo sfegatato per Alcaraz e contro Sinner al Rolando Garros

tennis

Il regista schieratissimo con lo spagnolo

«Alcaraz è un giocatore che piace molto al pubblico, non ho nessun problema». Jannik Sinner, la prende con filosofia e con fair play ed evita di andare oltre oltre davanti alle domande sull’atteggiamento del pubblico della finale del Roland Garros 2025. Un atteggiamento che ha indignato non poco i social italiani. «Il pubblico – ha aggiunto il N1 del mondo – è importante in questo sport, tante volte ha aiutato me. Va bene così».

Sui social però l’hashtag #Sinner è stato dominante tra le tendenze e il comportamento del pubblico è tra i temi caldi. «Perché i francesi tifano contro Sinner?», si chiedono in tanti, ipotizzando magari la presenza di molti tifosi spagnoli sugli spalti del campo Philippe Chatrier. C’è chi stigmatizza il comportamento di Alcaraz, che nel corso del match si porta ripetutamente il dito all’orecchio per ascoltare il pubblico dopo un punto conquistato: «E’ un gesto di sfida che si fa quando il pubblico è ostile – notano diversi utenti -. Lui ha il tifo dalla sua parte…».