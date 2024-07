Spinazzola, sento spesso Lukaku, è mio amico

agenzia

Osimhen verso firma con Psg, Napoli pronto a prendere il belga

NAPOLI, 17 LUG – “Ci sentiamo spesso io e Lukaku. Ci siamo sentiti anche durante gli Europei, è stato un mio compagno, è un mio amico, abbiamo un grande rapporto. Ma non abbiamo parlato di Napoli. Aspettiamo…”. Lo ha detto il nuovo difensore del Napoli Luciano Spinazzola nella conferenza stampa di oggi da Dimaro. Spinazzola e Lukaku hanno vissuto insieme l’avventura della Roma della scorsa stagione che li ha visti chiudere sesti in campionato e in semifinale di Europa League. Le parole di Spinazzola arrivano nelle ore in cui il Napoli si sta muovendo anche sul fronte dell’attacco nel mercato. La trattativa con il Paris Saint Germain per vendere Osimhen è vicina alla conclusione positiva, con uno scontro che i francesi chiedono sulla clausola da 130 milioni prevista dal contratto del nigeriano con il Napoli. Intanto il club si sta avvicinando a Lukaku, che Conte vuole come nuova prima punta del Napoli. il 31enne attaccante del Chelsea è ora in vacanza ma pronto a firmare con il Napoli che dovrebbe pagarlo circa 20 milioni.

