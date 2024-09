Sport: diffusa manifestazione interesse Commissione indipendente

agenzia

Per i ruoli di presidente e di altri due dei sette componenti

ROMA, 18 SET – E’ stata pubblicata la manifestazione di interesse per i ruoli di presidente e di altri due dei sette componenti della Commissione indipendente per la verifica dei correnti adempimenti gestionali e dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche. Lo rende noto il Dipartimento per lo Sport. La manifestazione di interesse non riguarda i due componenti che saranno individuati nella rosa di cinque nominativi che le federazioni sportive interessate e le Leghe professionistiche di riferimento si accingono a indicare, d’intesa fra loro, né, naturalmente, i due componenti ‘di diritto’: il presidente dell’Inps e il direttore dell’Agenzia delle entrate. I membri della commissione saranno poi nominati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze. Il presidente e gli altri quattro componenti ‘non di diritto’ saranno scelti tra i candidati che rispecchino i requisiti indicati nel testo pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. I membri della commissione resteranno in carica per sette anni, non potranno essere confermati e non saranno compatibili con incarichi nel Coni, nelle federazioni sportive con settori professionistici, negli organi di vertice delle leghe di riferimento e nelle società professionistiche. Durante il settennio, non potranno esercitare alcune attività nel settore dello sport professionistico, né ricoprire incarichi nella giustizia sportiva. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, secondo le modalità indicate sull’avviso, entro venti giorni dalla sua pubblicazione.

