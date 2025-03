Sport e Salute, educazione alimentare studenti è in musica

agenzia

Canzone virale e contest con Warner Music in 12 mila scuole

MILANO, 04 MAR – Una sinergia tra ‘Sport e Salute’ e Warner Music Italia per una giusta causa: affrontare con la musica il tema dell’educazione alimentare. E’ questo il concept dietro il contest “Attiviamoci con l’Arcobaleno in tavola”, presentato oggi a Milano. Un brano – intitolato ‘L’Arcobaleno in tavola’ – corredato da un videoclip che domani diventerà virale in oltre 12mila scuole primarie e secondarie, 5mila comuni e che toccherà circa 2,5 milioni di studenti. Ogni classe potrà poi dare vita a dei progetti creativi (canzoni, coreografie, video) che saranno valutati dopo il 7 aprile dalla giuria composta dai campioni del team “Illumina”, in primis il centrale della Squadra del Secolo della pallavolo, Andrea Lucchetta. Gli istituti vincitori – circa 200 – potranno scegliere come premio del materiale sportivo: “Da soli non andiamo da nessuna parte – evidenzia Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, l’ente pubblico che promuove l’attività fisica e i corretti stili di vita -, abbiamo bisogno di alleati forte come Warner Music Italia che sappiano vedere avanti 10 anni per arrivare ad un percorso completo di cambiamento di visione”. “I temi che condividiamo sono tanti – commenta Raffaele Razzini, CFO di Warner Music Italia -: benessere, salute, sport e passione. La musica è un messaggio universale per parlare ai giovani”. “Speriamo – l’augurio di Lucchetta – che questa canzone non rimanga nelle aule delle scuole ma esca”.

