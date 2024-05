Sport e Salute: Mezzaroma, Foro Italico un polo sempre più bello

agenzia

Il presidente a Tennis, Roma centro di grandi eventi

ROMA, 04 MAG – “Ogni anno l’impegno di Sport e Salute, così come quello della federazione, cresce e il pubblico continua ad aumentare. Il Foro Italico sta diventando un polo sportivo – e non solo – sempre più bello. Siamo molto contenti. Roma sta diventando un centro di grandi eventi sportivi. Abbiamo questi Internazionali, la finale di Coppa Italia, gli europei di atletica e siamo soddisfatti di poter contribuire”. Così Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, parla dell’impianto del Foro Italico, che ospita gli Internazionali d’Italia, a margine di Tennis and Friends, la manifestazione sportiva a favore della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita. Poi, sulla presenza dei tennisti italiani al torneo, Mezzaroma evidenzia come questa sia “importante per il movimento. Ma gli Internazionali sono cresciuti nel tempo anche quando la presenza degli italiani non era così importante. Stanno diventando un evento non solo sportivo e questo ci riempie di gioia”, prosegue. Infine, parlando di Tennis and Friends, il presidente di Sport e Salute sottolinea come questa manifestazione stia “crescendo. Il connubio tra sport e salute deve essere sempre più sviluppato, noi lo abbiamo nel nostro DNA e quindi contribuiamo in questa come su altre iniziative in tutto il territorio nazionale”, conclude.

