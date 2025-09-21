Sport e Salute presenta il nuovo logo, ‘è più di un restyling’

agenzia

'Lo sport non è solo movimento, ma futuro, vita'

Sport e Salute presenta il suo nuovo logo. “Ed è molto più di un restyling. È un messaggio chiaro. È una promessa che parla di futuro”, si legge nella nota della società di governo. Il nuovo simbolo, realizzato con il supporto dell’agenzia di branding CBA Italy, rappresenta “una profonda evoluzione, l’espressione concreta di un’energia viva, di una passione condivisa. E nasce dall’ascolto. Dalla volontà di raccontare con autenticità il lavoro di chi ogni giorno porta lo sport dove ce n’è più bisogno”, dice Sport e Salute. ” Con questo nuovo logo raccontiamo l’anima del nostro lavoro: portare lo sport nei territori, nelle scuole, nei quartieri – spiega il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma -. Là dove può davvero fare la differenza. Il nostro successo si misura quando un luogo dimenticato riprende vita, quando una scuola diventa palestra di gioco e energia. Quando lo sport unisce le generazioni”. E poi le parole di Diego Nepi Molineris, ad della società: “Abbiamo scelto un segno aperto, inclusivo, in movimento. Un simbolo che rappresenta ciò che siamo: una comunità viva, che crede nello sport come strumento di unione e trasformazione sociale. La nostra missione è sviluppare e far fare sport come forma di educazione permanente al bene. E farlo sapendo che tutto si costruisce insieme, mai da soli”. Un logo nuovo, la stessa missione: mettere le persone al centro, con l’obiettivo di far vivere lo sport come motore di benessere e relazione. “Perché lo sport non è solo movimento. È identità. È incontro. È futuro. È vita”, conclude la nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA