Sport e Salute,assegnati contributi 2025 a Enti promozione sport

ROMA, 19 FEB – “Merito, trasparenza e sostenibilità sono alcuni dei criteri alla base dell’assegnazione delle risorse agli Enti di Promozione Sportiva per il 2025, deliberata dal CdA della Società, in piena sintonia con gli indirizzi del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi”, lo dice una nota di Sport e Salute. Rispetto allo scorso anno, crescono del 7% le risorse complessive, anche grazie a quanto deriva dal 32% del gettito fiscale generato dal movimento sportivo e reinvestito in una logica di economia circolare. In totale le risorse ammontano a 19,4 milioni di euro. Tutti gli EPS sono stati premiati per il lavoro di promozione e di coinvolgimento della popolazione nell’attività sportiva, soprattutto tra i giovani e gli over 65, svolto sul territorio durante tutto il 2024. Attività che ha portato, inoltre, il movimento ad aver oltre 12 milioni di atleti tesserati e i 210.000 tecnici.

