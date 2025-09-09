Sport: ‘Oltre Consulting’ rafforza capacità di delivery globale

agenzia

Formalizzata la partnership con 4EON negli Stati Uniti

ROMA, 09 SET – Oltre Consulting, società di consulenza nata nel 2023, annuncia una mossa strategica per rafforzare il proprio posizionamento nel mercato internazionale dello sport marketing: la formalizzazione della partnership con 4EON, azienda leader con sede a Miami, attiva in eventi globali, esperienze sportive e brand activation. La collaborazione con 4EON, società fondata nel 2001 con sede principale a Miami e uffici a New York, che annovera tra i suoi clienti prestigiosi marchi internazionali come EssilorLuxottica, Bulgari, Kering, Valentino, Safilo, Versace, Piaggio, Ray-Ban, Tommy Hilfiger, Kate Spade, Cartier, Tom Ford, Amazon, Marcolin, Thelios, Dior, Fendi, Campari, Adidas, Ralph Lauren, Dita e molti altri, consente a Oltre Consulting di ampliare la propria capacità operativa su scala globale. Questa partnership unisce un team di professionisti e un’ampia gamma di servizi in grado di soddisfare le esigenze dei più importanti eventi sportivi mondiali: dalle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 alla Coppa del Mondo Fifa 2026 negli Stati Uniti e Olimpiadi Estive Los Angeles 2028. In un contesto in cui l’experiential marketing sarà la leva centrale per il coinvolgimento e la creazione di contenuti immersivi ad alto impatto, Oltre Consulting è in grado di coniugare esperienza internazionale, presenza diretta sul territorio e solide capacità relazionali e narrative, sia in ambito corporate che sportivo. “In oltre trent’anni di esperienza ho imparato che i legami più forti si costruiscono sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze. I progetti per il Governo Indonesiano ne sono stati un esempio. Questa partnership rappresenta il punto di incontro ideale tra la visione europea che ci contraddistingue e l’energia d’azione americana,” afferma Maria Cristina Russo, CEO di Oltre Consulting. “Per 4EON le partnership strategiche sono la chiave del successo. Con Oltre Consulting condividiamo valori, visione e passione, che ci permettono di offrire un nuovo livello di coinvolgimento e storytelling a livello mondiale”, aggiunge Davide Bolis, Ceo di 4EON Questa partnership consente di progettare e realizzare progetti di alta qualità che coinvolgono il pubblico attraverso un mix innovativo di sport e intrattenimento, generando una significativa attenzione mediatica. Oltre Consulting è attualmente impegnata in progetti di comunicazione e attivazione per club, brand, club e istituzioni, sia in Italia che all’estero. La collaborazione con 4EON consentirà di scalare eventi globali, offrendo soluzioni su misura anche per FIFA, Formula 1, Cio e altri grandi player dello sport business.

