Sport: torna il Festival “Calcio Comunità Educante”

agenzia

A maggio in 4 località. Capello, "bellissimo stare in un gruppo"

ROMA, 12 MAG – Torna il Festival “Calcio Comunità Educante”: tre giorni per riscoprire il valore formativo dello sport. Il festival del calcio sociale in Italia, giunto alla sua seconda edizione, si terrà venerdì 30, sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, rispettivamente al Castello di Gradara (PU), la Comunità di San Patrignano, Coriano (RN) e Gabicce Mare (PU). L’obiettivo, in un momento in cui l’attualità parla di tensioni e problemi dentro e fuori dagli stadi, è investire nella potenza formativa e trasformativa dello sport, in particolare del calcio, come strumento di inclusione, rispetto e crescita. La seconda edizione del Festival Calcio Comunità Educante sarà quindi l’occasione per rafforzare questo messaggio. Alla conferenza stampa di presentazione a Roma hanno partecipato i due testimonial: Fabio Capello e Franco Parasassi, presidente della Fondazione Roma, da sempre vicino a progetti che promuovono l’impegno sociale e culturale. “Giocare assieme è una cosa meravigliosa – ha detto Fabio Capello – Ho avuto la fortuna di fare il settore giovanile per cinque anni, vedere i ragazzi aiutarsi e crescere è stato bellissimo. Tra tante squadre più o meno importanti, alcuni hanno fatto una carriera straordinaria, si vedevano giocatori con più qualità altri con meno, ma tutti si aiutavano e c’era un altruismo straordinario. Tutti avevano un piccolo momento per aiutarsi gli uni con gli altri. Il senso di comunità che si trovava in quel momento era fantastico”. “Oggi – ha proseguito Capello – i genitori credono di avere un figlio fuoriclasse e i ragazzi spesso non riescono a capire quanto sia bello stare insieme in un gruppo”. “Il nostro obiettivo – ha detto Franco Parasassi – è far giocare i bambini a pallone; a calcio giocano i professionisti, mentre a pallone possono giocare tutti”. All’evento di presentazione sono intervenuti anche Luca Pancalli, presidene del Comitato paralimpico, Luigi De Siervo, ad della Lega di A, Marco Rossi Doria, presidente dell’associazione Con I Bambini, Mattia Peradotto, presidente ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della presidenza del Consiglio, oltre al sindaco di Gradara, Filippo Gasperi, Anna Pecci, assessora allo sport del Comune di Coriano, e Rossana Biagioni, assessora alla Cultura e alla Cura del cittadino del Comune di Gabicce Mare.

