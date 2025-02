Sport: Us Acli al voto, elezioni a Roma il prossimo weekend

agenzia

Damiano Lembo, presidente uscente, candidato unico per 2025-28

ROMA, 21 FEB – L’Unione Sportiva Acli si appresta a vivere il suo weekend elettorale. Dal 28 febbraio al 2 marzo, a Roma, si terrà il XVII Congresso Nazionale US ACLI con il presidente uscente, Damiano Lembo, come candidato unico per il prossimo quadriennio olimpico (2025-28). Tre giorni di lavori che prenderanno il via il 28 febbraio alle 15.30 presso il Salone d’Onore del CONI con la tavola rotonda: “Verso Milano-Cortina: dai campetti alle piste. L’Italia dello Sport corre!”, con la partecipazione di tanti interlocutori istituzionali di primissimo livello. Poi avverrà la consegna delle “Spighe d’Oro e d’Argento”, premio nazionale US ACLI per i dirigenti territoriali che si sono distinti per anzianità o merito. L’1-2 marzo, invece, a fare da sfondo al Congresso sarà l’Hotel Belstay con l’apertura dei lavori di sabato in programma per le 9.30. Ad arricchire la giornata la relazione introduttiva del Presidente Nazionale dell’US ACLI, Damiano Lembo, i saluti istituzionali e l’intervento del Presidente Nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia. Nel pomeriggio il dibattito congressuale con l’apertura dei seggi per le elezioni del presidente e la proclamazione in serata. Chiude domenica la Santa Messa e l’apertura dei seggi per l’elezione degli Organi Nazionali con annessa proclamazione.

