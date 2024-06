Sport&benessere: con l’ex iridato di pugilato Clemente Russo alla scoperta delle tante novità del RiminiWellness

Sport e benessere

Il campione di Marcianise, due volte argento olimpico, al fianco dell'azienda Akuis, realtà innovativa nel campo del fitness e del wellness

Ha preso il via ieri a Rimini e ci sichiuderà domenica, il RiminiWellness, l’evento internazionale dedicato a fitness, sport e benessere in movimento. Fino a domenica al quartiere fieristico di Rimini, la possibilità per i tanti appassionati e professionisti dello sport di conoscere tutte le novità del Wellness, dall’allenamento di forza ad una serie di innovazioni tecnologiche dalle aziende leader di settore, campioni e celebrity di primo livello e un ricco programma di competizioni.

Clemente Russo e il presidente del Coni Giovanni Malagò

E tra i tanti campioni c’è anche Clemente “Tatanka” Russo, il pugile di Marcianise che per colpa del Covid nel 2020 non si è potuto qualificare per la sua quinta Olimpiade dopo essere stato vicecampione olimpico a Pechino 2008 e Londra 2012 e anche due volte campione del mondo di pesi massimi. A RiminiWellness Clemente Russo, oltre ad essere direttore tecnico per il pugilato del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, è presente nelle vesti di un imprenditore nel settore fitness e a Rimini sarà al fianco di Akuis, realtà innovativa nel campo del fitness e del wellness, che presenta la sua nuova gamma di prodotti per l’allenamento di forza.

Clemente Russo in carriera è statu due volte argento alle Olimpiadi e ha vinto due titoli mondiali nei massimi

Akuis, un’azienda Made in Italy, ha presentato al RiminiWellness 2024 un macchinario rivoluzionario, con una importante componente tecnologica. Stadia è il nome scelto per questa innovazione e richiama antiche misure greche, simbolizzando competizione ed evoluzione, a testimonianza di come il fitness moderno possa fondere tradizione e avanguardia. La tecnologia attuale permette di variare i carichi in tempo reale, rendendo ogni sessione di allenamento unica e personalizzata. Inoltre, l’attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica evidenzia l’impegno verso un futuro più green.