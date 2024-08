Sprint sul mercato del Napoli, spunta la tentazione Ebimbe

agenzia

Attesi Lukaku e McTominay, 60 milioni per tornare in Champions

ROMA, 27 AGO – McTominay e Lukaku in arrivo, Cheddira ufficialmente all’Espanyol. Il rush finale del mercato del Napoli è in pieno svolgimento. Si parte dall’ufficializzazione dell’attaccante Walid Cheddira che va in prestito all’Espanyol per una stagione. “Mi sento molto bene – ha detto Cheddira a Barcellona – sono molto felice e contento di essere qua. Non vedo l’ora di iniziare già da oggi questa nuova esperienza e di dare il massimo per questa maglia. È la mia prima avventura fuori casa, la faccio in una città bellissima come Barcellona, sarà tutto più semplice e facile soprattutto in un club come l’Espanyol che ha una storia molto importante. Le persone che lavorano qui sono molto brave e mi aiuteranno tanto, non vedo l’ora di dare il massimo in campo”. Il saluto a Cheddira consacra la permanenza a Napoli di Simeone, che Conte ha deciso di tenere chiudendo il suo mercato in uscita. Intanto è atteso l’arrivo a Roma di Scott McTominay, il centrocampista del Manchester United di cui ormai il Napoli ha chiuso l’acquisto: 30 milioni sono stati pagati per jolly il 27enne che Conte vuole impiegare per dare maggiore difesa e costruzione dalla mediana azzurra. Attesa anche per Romelu Lukaku che ha risolto il suo percorso con il Chelsea ed è atteso per le visite mediche a Roma e poi subito da Conte in allenamento, per avere la punta che gli serve. Un doppio colpo da 60 milioni in totale per il club di De Laurentiis che sta dimostrando di voler impiegare le risorse necessarie per ricostruire la squadra e riportarla subito in Champions League: in questa direzione va anche la tentazione per Junior Dina Ebimbe, 23enne franco-camerunense dell’Eintracht Francoforte che il club azzurro potrebbe prendere per 12 milioni di euro e che servirebbe a rafforzare la fascia destra. Intanto sta per salutare il Napoli anche Gianluca Gaetano che andrà in prestito al Cagliari.

