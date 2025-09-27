«Sta ca… di tosse dei cinesi», Musetti perde le staffe ma poi si scusa

tennis

Il tennista azzurro protagonista di una gaffe. Poi sui social la spiegazione: «Ero solo frustrato»

Un episodio teso ha caratterizzato la partita di Lorenzo Musetti contro Perricard a Pechino, dove il giovane tennista italiano ha perso momentaneamente il controllo, sfogandosi in modo duro contro alcuni spettatori del pubblico. Il video in cui Musetti si lamenta per i continui colpi di tosse degli spettatori, pronunciando una frase infelice che ha scatenato accuse di razzismo, è rapidamente circolato sui social, provocando un acceso dibattito.

Oggi, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Musetti ha voluto porgere le sue scuse in modo chiaro e sentito. «Vorrei scusarmi sinceramente per quanto detto ieri, frutto della frustrazione in campo – ha scritto il tennista – Le mie parole erano rivolte solo a poche persone che disturbavano la partita con le continue tosse, e non certo al popolo cinese. Riconosco però che il modo in cui mi sono espresso è stato sbagliato e ha ferito molti tifosi. Me ne pento profondamente».