tennis
«Sta ca… di tosse dei cinesi», Musetti perde le staffe ma poi si scusa
Il tennista azzurro protagonista di una gaffe. Poi sui social la spiegazione: «Ero solo frustrato»
Un episodio teso ha caratterizzato la partita di Lorenzo Musetti contro Perricard a Pechino, dove il giovane tennista italiano ha perso momentaneamente il controllo, sfogandosi in modo duro contro alcuni spettatori del pubblico. Il video in cui Musetti si lamenta per i continui colpi di tosse degli spettatori, pronunciando una frase infelice che ha scatenato accuse di razzismo, è rapidamente circolato sui social, provocando un acceso dibattito.
Oggi, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Musetti ha voluto porgere le sue scuse in modo chiaro e sentito. «Vorrei scusarmi sinceramente per quanto detto ieri, frutto della frustrazione in campo – ha scritto il tennista – Le mie parole erano rivolte solo a poche persone che disturbavano la partita con le continue tosse, e non certo al popolo cinese. Riconosco però che il modo in cui mi sono espresso è stato sbagliato e ha ferito molti tifosi. Me ne pento profondamente».
Musetti ha sottolineato il suo rispetto e l’affetto verso la Cina e i suoi tifosi, un luogo in cui si è sempre sentito accolto dal 2018. «Amo il popolo cinese e apprezzo molto giocare qui. Sono grato per il sostegno continuo dei fan cinesi e mi dispiace davvero tanto per quanto accaduto. Voglio ribadire il mio rispetto e la mia gratitudine nei confronti di tutti voi».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA